У своєму рідному місті оккупант працював у місцевому відділенні хірургії та реанімації.

Ідентифіковано ще одного російського окупанта, ліквідованого внаслідок удару українських військових по скупченню ворога в Новоайдарі 28 січня.

Як пишуть місцеві російські пабліки, ліквідовано молодшого сержанта медичної служби Олександра Боровського з Королева Московської області.

Вдома працював у місцевому відділенні хірургії та реанімації. Але з початку повномасштабної війни в Україні добровільно пішов допомагати окупантам вбивати українців.

Відео дня

Приліт снаряда HIMARS припав по госпіталю, де працював Боровський.

У цьому ж дописі згадується й про ліквідацію на війні в Україні іншого мешканці Підмосков'я - окупанта, який раніше працював у московському ОМОНі, Єгора Дульдієра.

На початку жовтня він звільнився із загону, щоб відправитися вбивати українців. "Зажмурили" силовика наприкінці грудня в боях під Лисичанськом.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 130 590 окупантів, "плюс" 720 тіл протягом 3 лютого.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

Вас також можуть зацікавити новини: