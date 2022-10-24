Під час польоту відбулася розгерметизація салону, екіпаж не зміг катапультуватися.

Винищувач Су-30 збройних сил Російської Федерації, який впав на будинок в Іркутську 23 жовтня, зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Катастрофа російського літака пов'язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулася розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім'я одного із загиблих – Віктор Крюков", – заявили в ГУР.

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За даними розвідки, в день катастрофи в небо піднялися два літаки. Обидва винищувачі проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, інший – залишився в повітрі. Відомо, що екіпаж винищувача Су-30 не виходив на зв'язок протягом 20 хвилин.

"Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок в районі Ново-Леніно", – резюмували в ГУР МО.

Падіння літака в Іркутську: що відомо

Військовий літак збройних сил РФ впав на житловий будинок в Іркутську у неділю, 23 жовтня.

Російські ЗМІ повідомляли, що катастрофа могла статися через те, що пілоти втратили свідомість. Водночас слідчі опрацьовували дві основні версії падіння літака: відмова авіаційної техніки та помилка пілотування.

Примітно, що це вже другий випадок падіння військового літака на житловий будинок у Росії за декілька днів. 17 жовтня сталася аналогічна катастрофа у Єйську. У РФ заявили, що причиною падіння літака на багатоповерхівку стало потрапляння птахів у двигун.

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