Як відзначають в дослідницькій компанії, при цьому кожен четвертий відмовляється відповідати на питання в грубій, часто нецензурній формі.

Переважна більшість росіян - майже 80% - відмовляються відповідати на запитання соціологів, якщо вони стосуються війни в Україні. Про це повідомляє Радіо Свобода (ru) з посиланням на дослідницьку групу Russian Field.

"У середині червня опитування на тему війни, яке проводила група, зафіксувало 79,2% тих, хто відмовився в ньому брати участь. При цьому кожен четвертий відмовився в грубій, часто нецензурній формі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в лютому "відмовників" було трохи менше, але теж переважна більшість – 76%.

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Як відзначають експерти,"люди елементарно бояться, вони не впевнені в тому, хто саме на іншому кінці дроту, і в тому, що говорити правду безпечно".

При цьому в червні компанія Russian Field опублікувала результати соцопитування, згідно з якими більше третини росіян, 35 відсотків, скасували б рішення про вторгнення російських військ в Україну, прийняте Володимиром Путіним, якби у них була така можливість. Тоді видання The Moscow Times зазначало, що для подібних настроїв це рекордний показник.

Інші соцопитування в Росії

Згідно з одним із соцопитувань, понад 70% росіян не знають за кого голосувати, якщо президента РФ Володимира Путіна не буде в бюлетені на виборах у 2024 році.

Також згідно з опитуваннями в лютому, 86,7% росіян готові терпіти продовження війни в Україні протягом найближчих двох років.

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