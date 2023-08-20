Як мінімум одна дитина постраждала.

У Московській області службовці Росгвардії відкрили вогонь у бік глядачів, поранивши дитину. Про це повідомляє російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Інцидент стався в місті Електросталь під час показових виступів. "Бійці Росгвардії вирішили....розстріляти глядачів з дітьми (на щастя, холостими патронами). Маленькі діти з криками хапалися за голови і падали на землю", - йдеться в повідомленні.

На відео чутно, як діти починають кричати, закриваючи вуха. При цьому звуки стрілянини тривають. За даними каналу, одна з них отримала серйозне пошкодження від гільзи.

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Тим часом у Сочі для маленьких дітей організували "уроки мужності", на яких їх вчать пересуватися по болоту і не боятися зброї.

За даними розвідки Латвії, зараз у російському суспільстві поширюється відчуження і апатія, при цьому рівень довіри до Міністерства оборони РФ на тлі повномасштабної війни проти України тільки зріс.

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