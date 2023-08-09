Розбиратися довелося ФСБ.

У Москві "полюють" за дронами, які запускають біля важливих об'єктів. Про це повідомляє російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

Так, над спорткомплексом "Бригантина" помітили дрон літакового типу. Прибулі поліцейські затримали співробітника Держінспекції з контролю за об'єктами нерухомості, у нього знайшли дозвіл на польоти від ФСО. "Безпілотник запускався рівно в напрямку розташованого неподалік центру спецрозробок Міноборони РФ", - йдеться в повідомленні.

Інший випадок стався на базі Росгвардіі (в/ч 3747). На її територію впав квадрокоптер з камерою та інвентарним номером. З'ясувалося, що безпілотник прилетів з території 18-го Центрального науково-дослідного інституту, що займається розробкою спецзасобів для ГРУ.

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Біля житлового комплексу "Срібний парк" затримали інженера компанії з аерозйомки новобудов. У нього був дозвіл на зйомку, проте його перевірять через те, що цей ЖК називають "житловим комплексом мільярдерів".

А 35-річна москвичка заявила в поліцію, що бачила дрон, що прямував у бік Наукового центру топогеодезичного і навігаційного забезпечення - закритої установи під контролем Генерального штабу Міністерства оборони РФ.

БПЛА в Москві: що відомо

Нагадаємо, після низки атак безпілотних літальних апаратів на російську столицю москвичі почали заявляти в поліцію навіть на зірки.

Ще в травні в Москві ввели заборону на запуск безпілотних літальних апаратів. Виняток зробили тільки для дронів, які запускаються за рішеннями органів державної влади.

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