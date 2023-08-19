Цікаво, що знижка становить лише 3 відсотки.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в Ханти-Мансійському автономному окрузі запущена в обіг дисконтна карта, за якою російські окупанти та члени їхніх родин зможуть отримати знижку на продукти.

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, карта отримала назву "Zабота" і призначена виключно для учасників так званої "СВО" та членів їхніх родин. За допомогою карти окупанти та їхні рідні зможуть отримувати знижки на продукти, одяг, взуття, ліки та проїзд у громадському транспорті.

Цікаво, що знижка становить лише 3 відсотки. Повідомиться, що даний прояв "соціальної підтримки" - проект, ініційований регіональним відділенням партії "Єдина Росія".

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Щоб отримати дисконтну карту, необхідно звернутися в громадську приймальню партії і пред'явити паспорт, довідку з військкомату, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. У РФ припускають, що учасниками "соціального проекту" стануть близько 5 тисяч родин округу.

Що відбувається в РФ

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар.

17 серпня 2023 року Росстат офіційно визнав, що росіяни почали заощаджувати на їжі. Скорочення за основними групами продуктів склало до 22% порівняно з 2021 роком, тоді як витрати на продукти зросли майже на 30%.

Найбільш сильно росіяни скоротили споживання молока і молочних продуктів — на 22% в порівнянні з 2021 роком, до 217,5 кг в середньому на людину в рік, випливає з даних Росстату. На 19% знизилася кількість фруктів і ягід, а також рослинного масла та інших жирів — до 62,8 кг і 7,8 кг на людину відповідно.

На 17% менше молоді сім'ї стали споживати риби і рибних продуктів (до 17,5 кг), на 15% знизилося споживання хліба (до 76 кг), на 14% — цукру і кондитерських виробів (до 25,6 кг), на 12% — яєць (до 199 штук). Найскромніше скорочення було зафіксовано в споживанні картоплі (мінус 8%, до 44,4 кг), а також овочів і баштанних (мінус 9%, до 85 кг).

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