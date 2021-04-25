Дівчинка була прив'язана мотузкою за талію до водостічної решітки там, де вода озера йде в підземну трубу.

В озері в місті Бронниці Московської області знайшли тіло 14-річної дівчинки, яке було прив'язане до стічної решітки.

Про це повідомляє в неділю, 25 квітня, Telegram-канал Mash.

Загиблу звали Катя. Вона була прив'язана мотузкою за талію до водостічної решітки там, де вода озера йде в підземну трубу.

За інформацією каналу, батьки дівчинки звернулися в поліцію за допомогою, Коли о 6:00 ранку не виявили дочку вдома.

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Як пізніше повідомило агентство "Москва", перед смертю дівчинка пообіцяла подрузі знайти її втрачений рюкзак, який та впустила в канаву на початку квітня.

На цей час слідчі не можуть назвати точну причину загибелі дитини. Вони опитують її знайомих і очевидців, які виявили тіло.

Точну причину смерті підлітка встановить судово-медична експертиза.

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Автор: Денис Прядко