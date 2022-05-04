Після початку військового вторгнення в Україну в березні надлишкова смертність у РФ становила майже 41 тисячу осіб.

Після вторгнення в Україну у Росії надсмертність зросла на 10 тисяч осіб.

Про це повідомляється на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані Росстату.

"Одразу після початку військового вторгнення в Україну в березні 2022 року надлишкова смертність у РФ склала майже 41 тисячу осіб. Для порівняння, в пік пандемії рік тому, у 2021, надлишкова смертність становила 31 тисячу осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до початку пандемії в середньому за останні 5 років у березні помирало 160 тисяч росіян. Цьогоріч у березні у РФ зафіксовано 201 тисячу померлих.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони України, з початку війни знищено 24 тис. 500 російських окупантів.

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