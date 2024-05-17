У мережі публікують знімки з місця події.

У Ставропольському краї виникла масштабна пожежа на території аеропорту міста Мінеральні Води.

Як пише російський Telegram-канал Shot, горить термінал прибуття. Кілька хвилин тому там приземлилися рейси з Москви та Астани, також до посадки готуються літаки з Уфи, Москви і Казані. За їхніми даними, загоряння могло виникнути в кафе, яке розташоване в будівлі між терміналами прильоту і вильоту.

При цьому РІА Новости пише, що горить дах терміналу аеропорту. "Попередньо, загоряння почалося під час проведення будівельних робіт, розповіли в екстрених службах", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний аеропорт Мінеральні Води імені М. Ю. Лермонтова є одним із найбільших аеропортів на півдні Росії. Він розташований за 4 км від міста.

Оновлено о 16:35: У пресслужбі повітряної гавані повідомили, що загоряння сталося в споруджуваній споруді на привокзальній площі аеропорту. Вогонь охопив 150 квадратних метрів, його вже ліквідували.

Пожежі та інші НП у Росії: останні новини

Нагадаємо, цього тижня в Підмосков'ї сталося загоряння на електричній підстанції військової частини Федеральної служби безпеки і військового заводу.

Місцева влада заявила, що причиною стало замикання, проте низка ЗМІ вважає, що на підстанції могли влаштувати підпал.

Також повідомлялося про масштабну пожежу на російському теплоході "М.В. Ломоносов", який стояв на ремонті в порту Архангельська.

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