Він звинуватив у "посмертному цькуванні" Сталіна Микиту Хрущова.

Правнук Сталіна Селім Бенсаад звернувся до російського президента Володимира Путіна з пропозицією реабілітувати "червоного" диктатора, пишуть російські ЗМІ.

Бенсаад стверджує, що проти Сталіна була розгорнута "інформаційна війна", "розлюднення", створення образу "кривавого диктатора".

Він звинуватив у "посмертному цькуванні" Сталіна, а також у реабілітації "бандерівців" Микиту Хрущова.

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До цього в Росії пропонували повернути останки Сталіна в Мавзолей.

Реабілітація СРСР в Росії

У своїх агресивних промовах російський президент Володимир Путін часто посилається на радянське минуле, зокрема на авторитет Йосипа Сталіна, виправдовуючи вторгнення в Україну.

У самій Росії репресії в СРСР, спрямовані проти окремих націй і груп населення, не вважають злочинами, а останнім часом цим навіть пишаються.

Експерти погоджуються, що Кремль проводить дії для відродження СРСР. Наприклад, депутати Держдуми збирали підписи громадян Росії і мешканців окупованих територій за повернення кордонів Росії станом на 1945-1991 рр.

СБУ знайшла на позиціях окупантів у Київській області коробки з радянськими паспортами, які загарбники мали намір роздавати українцям.

Також в Росії пропонували повернути радянський прапор замість національного "триколора".

У своїй пропаганді кремлівські посіпаки орієнтуються переважно старше покоління, що ностальгує за своєю молодістю у СРСР.

У квітні Путін підписав указ про штрафи за ототожнення нацистського режиму і радянського тоталітаризму.

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