Так званий депутат Михайло Шеремет повторив наративи російської пропаганди про неонацистів в Україні

У Державній Думі РФ запропонували визнати прапор СРСР новим державним прапором Російської Федерації. Так званий депутат Держдуми від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет знову заявив, що Росія "протистоїть неонацистам, що відродилися в Україні".

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости"

"Сьогодні західні країни фактично оголосили війну прапора перемоги, повсюдно забороняючи його. Вони бояться цього символу, бо червоний прапор перемоги нагадує їм про велич нашого народу і нашої великої перемоги. Я думаю, що настав час визнати прапор перемоги нашим державним прапором", - заявив Шеремет.

Крім того, він не забув, що "діди воювали" під час Другої світової війни, а тепер армія РФ "протистоїть неонацистам, що відродилися в Україні й вміло приховували довгі роки своє обличчя в західних країнах".

За словами кримського колаборанта, він пишається прапором Росії, але вважає, що прапор перемоги сьогодні актуальний як "символ супердержави, що відроджується".

Як раніше повідомляв УНІАН, в рамках святкування 9 травня у Москві розклеїли плакати із зображенням українського льотчика Петра Дзюби. Будинок ветерана і кладовище, де він похований, окупанти розбомбили під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: