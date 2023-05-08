Російська сторона запросила на урочистий захід лідерів країн СНД.

Президент Вірменії Нікол Пашинян на запрошення президента Росії Володимира Путіна 8 травня приїде з робочим візитом до Москви. 9 травня він візьме участь у заходах на Красній площі.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8-9 травня здійснить робочий візит до Росії, повідомив у понеділок на своїй сторінці в соцмережі прес-секретар глави держави Руслан Желдибай.

За його словами, 9 травня на запрошення президента РФ Володимира Путіна Токаєв візьме участь у параді, присвяченому 78-й річниці перемоги.

Відео дня

Російська сторона запросила на урочистий захід лідерів країн СНД, зазначив Желдибай.

Президент Таджикистану візьме участь у святкуванні Дня Перемоги у Москві, він уже вилетів до РФ, повідомили у прес-службі таджицького лідера.

Запрошення взяти участь у святкуванні Дня Перемоги в Москві отримав і президент Туркменії Сердар Бердимухамедов. Чи прийнято запрошення, не уточнюється.

Іноземні лідери на параді в Москві 9 травня

Раніше повідомлялося, що в РФ на святкові заходи, приурочені до Дня Перемоги (9 травня), очікується візит тільки одного іноземного лідера - президента Киргизстану Садира Жапарова.

Спікер російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запит ЗМІ, чи може ще хтось із лідерів інших країн приїхати в Москву до 9 травня.