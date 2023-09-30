Сумарно за три роки Путін обійдеться казні в суму, порівнянну з річним бюджетом середнього російського регіону.

Утримання президента Росії Володимира Путіна в найближчі три роки обійдеться російським платникам податків в 74,7 млрд рублів. Таку суму на "функціонування" глави держави уряд заклав у проекті федерального бюджету на 2024-26 рр., який у п'ятницю був внесений до Держдуми.

У порівнянні з попереднім 3-річним бюджетом витрати на Путіна збільшаться на 20%, або 12,79 млрд рублів, випливає з пояснювальної записки до документа, яка розміщена у базі нижньої палати парламенту.

У 2024 році на "функціонування президента і його адміністрації" бюджет виділить 24,64 млрд рублів, в 2025-му - 24,65 млрд, в 2026-му - 25,74 млрд.

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Витрати стануть більшими на 4,66 млрд рублів у 2024 році (+23%), на 4,055 млрд - у 2025-му (+19%) і на 4,087 млрд - у 2026-му (+19%).

Сумарно за три роки Путін обійдеться казні в суму, порівнянну з річним бюджетом середнього російського регіону.

Щороку на утримання президента бюджет буде витрачати на 26% більше, ніж на федеральний проект "Розвиток масштабних наукових і науково-технологічних проектів" (18,9 млрд рублів); вдвічі більше, ніж на "розвиток кадрового потенціалу IT-галузі (12,6 млрд рублів); майже в 5 разів більше, ніж на федеральний проект по "розвитку штучного інтелекту" (5,2 млрд рублів) і в 20 разів більше, ніж на федпроект із забезпечення медицини кваліфікованими кадрами (1,2 млрд рублів).

Зростання витрат на президента стане рекордним серед усіх гілок влади. Так, асигнування на утримання апарату уряду в 2024 році збільшаться всього на 9%, до 10,655 млрд рублів.

Бюджет РФ - деталі

Росія має намір збільшити військові витрати у 2024 році на 68% порівняно з поточним роком. Кремль заявив про таку необхідність через "гібридну війну", яка нібито ведеться проти РФ.

Міністерство фінансів РФ представило проект бюджету на 2024 рік у четвер, 28 вересня. Відомство пропонує виділити на "національну оборону" до 10,77 трлн рублів ($111,04 млрд).

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