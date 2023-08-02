Журналісти дізналися, що навіть колишня дружина має особняк.

Президент Російської Федерації Володимир Путін створив для своїх дочок і колишньої дружини секретне "царське селище" в розкішному районі Москви. Для покупки землі та нерухомості російський диктатор використовував секретні офшорні компанії.

Видання Daily Mail пише, що інформацію нібито вдалося добути з листування між молодшою дочкою Путіна Катериною Тихоновою та її колишнім чоловіком Кирилом Шамаловим, який є сином друга Путіна.

Чотири особняки і резиденція Путіна, маєток Ново-Огарьово, розташовані вздовж Рубльовського шосе, в багатому районі, де проживає ряд олігархів, державних чиновників і знаменитостей. Два будинки на схід від Ново-Огарьово нібито купив в 2006 році кіпрський бізнесмен Ерміра. Офіційно компанія належить російському юристу, проте є інформація, що насправді вона належала Путіну.

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У Тихонової нібито було SPA, бібліотека і спортзал зал, оскільки раніше вона брала участь у змаганнях з акробатичних танців. Вона обговорювала в листуванні з Шамаловим ремонт на суму близько 9 мільйонів доларів, в тому числі барну стійку з мармуровою окантовкою за 120 тисяч доларів і позолочену люстру за 72 тисячі доларів.

При цьому зазначено, що Тихонова і Шамалов обвінчалися, але офіційно не зареєстрували цивільний шлюб, щоб не було ніяких слідів, пов'язаних з дочкою Путіна.

Інші, хто має тісні зв'язки з Путіним, також нібито використовують кілька інших палаців по всій Росії, оскільки він боїться за своє життя на тлі війни в Україні.

Будинок, пов'язаний з його першою дружиною Людмилою Шкребнєвою та її новим чоловіком, був переданий їм Шамаловим після його розриву з Тихоновою.

Майно в селищі Усово-Плюс вартістю близько 350 мільйонів рублів призначалося для 38-річної Марії Воронцової, старшої дочки Путіна, після її заміжжя з голландським бізнесменом.

Однак незрозуміло, чи є у його можливої дочки Луїзи Розової, народженої від його колишньої коханки Світлани Кривоногих, особняк у так званому "Царському Селі". Розова зникла після початку війни в Україні на початку 2022 року.

Також стверджувалося, що сам Путін живе зі своєю коханкою Аліною Кабаєвою, 40-річною колишньою олімпійською гімнасткою.

Де живе Путін - останні новини

Журналісти раніше повідомили, що російський диктатор Володимир Путін облюбував місто Валдай, розташований між Москвою і Санкт-Петербургом, але його "дача" знаходиться далеко від звичайних людей.

При цьому поруч на території резиденції розташований окремий особняк для його коханки Аліни Кабаєвої. Це дерев'яний будинок на кілька поверхів загальною площею 1200 кв.метрів.

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