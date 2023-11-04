Диктатор висловив радість, що Росія свого часу займалася поклонами монголо-татарському ігу.

Російський лідер Володимир Путін відзначився одою новгородському князю Олександру Невському за те, що він захистив російську культуру "поклонами" ординським ханам.

Він порівняв монголо-татарське іго з навалою заходу "на Росію" на зустрічі з членами Громадської палати РФ. Захід відбувся 3 листопада напередодні Дня народної єдності.

"Він (Невський - УНІАН) їздив в орду, кланявся ординським ханам, отримував ярлик на князювання, перш за все, щоб ефективно протистояти навалі заходу. Чому? А тому що ординці вели себе нахабно, жорстоко, але вони не зачіпали головного! Нашої мови, традицій, культури - на що претендували західні завойовники", - заявив Путін.

За словами диктатора, без старань Невського етнос "росіян" розтанув би "як сніг пізньою весною". "Ось, чому ми так шануємо Олександра Невського як святого. Саме за цей вибір!",- вказав лідер РФ.

РФ захищала Севастополь іконою"святого"

Раніше керівництво РФ відзначилося любов'ю до ще одного "святого": у жовтні до тимчасово окупованого Севастополя притягли ікону командувача Чорноморського флоту РФ (1790-1798 роки) Федора Ушакова.

Тоді гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що він буде охороняти бухту від "негараздів і бід". Також сюжет про "приїзд" Ушакова показували на росТБ.

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