Однак це забере у росіян щонайменше кілька років.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін після відмови Європейського космічного агентства у співробітництві щодо місії ExoMars заявив, що держкорпорація зможе провести марсіанську місію самостійно.

Про це він написав у своєму Telegram.

Однак це забере у росіян щонайменше кілька років.

"Так, ми втрачаємо кілька років, але и повторимо наш посадочний модуль, забезпечимо його ракетою-носієм "Ангара" і з нового стартового комплексу космодрому "Восточный" проведемо самостійно цю дослідницьку експедицію без всяких європейських "друзів" з притиснутими від американського крику хвостами", - заявив Рогозін.

Що передувало

17 березня Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Росією за місією ExoMars у відповідь на її вторгнення в Україну.

Понад те, ЄКА висловило співчуття родинам усіх загиблих українців у збройній агресії Кремля і підтримало введенні санкції проти РФ.

ExoMars - спільна програма ЄКА і "Роскосмосу" з дослідження Марса. Її основною метою був пошук доказів існування в минулому і сьогоденні життя на цій планеті. Запуск місії планувався на 2022 рік.

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