Кремль не впевнений, що Путін балотуватиметься як самовисуванець у президенти.

Кремль ще не прийняв рішення про участь Путіна як самовисуванця на президентських виборах у 2024 році.

Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков у коментарі медіа-холдингу "Осторожно Media". Про це повідомила його засновниця Ксенія Собчак.

На питання кореспондента про плани Путіна балотуватися в якості самовисуванця, Пєсков відповів, що впевненості в цьому немає.

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"Поки що ніяких рішень з цього приводу не приймалося", - заявив він.

Вранці 13 листопада російський "Комерсант" повідомив, що внутрішньополітичний блок АП розглядає варіант висунення Володимира Путіна в президенти як самовисуванця. Про це виданню повідомило 3 джерела з політичного кола Кремля.

"Обговорюються різні варіанти і звірятися вони будуть з соціологічними результатами", - йдеться в матеріалі.

РосЗМІ стверджує, що в команді Путіна йдуть активні дискусії з приводу формування складу ініціативної групи для його висунення на вибори. Поки що підсумковий склад не узгоджений, але до нього можуть увійти співак Шаман, режисер Микита Міхалков і перша жінка-космонавт РФ Валентина Терешкова. Всього в ініціативній групі має бути не менше 500 осіб.

Путін збирається уникати слів про війну, щоб знову стати президентом

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Путін має намір балотуватися в президенти на виборах у 2024 році. Однак у рамках своєї передвиборчої кампанії диктатор намагатиметься уникати теми війни з Україною. Головний акцент його піар-кампанія зробить на тому, що Путін - це "месія" - лідер, який зробив з РФ "острівець спокою".

Поки що дата президентських виборів невідома. Радфед РФ повинен визначитися з днем не пізніше 18 грудня 2023 року.

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