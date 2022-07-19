У квітні Гордона включили до переліку екстремістів і терористів.

Український журналіст Дмитро Гордон оголошений у федеральний розшук в Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на базу даних МВС РФ.

Розшук ведеться в рамках кримінальної справи, проте за якою статтею вона відкрита, не уточнюється.

Раніше стало відомо, що в березні Слідчий комітет РФ відкрив щодо Дмитра Гордона кримінальну справу нібито про публічні заклики до розв'язування війни, поширення ненависті і фейків про російську армію.

"Розслідування" почали після того, як Гордон в телеефірі закликав почати проти Росії "агресивну війну з використанням ядерної зброї".

У квітні Гордона включили до переліку організацій і фізичних осіб, яких вважають причетними до екстремістської діяльності або тероризму.

Раніше Гордон заявив, що Російської Федерації загрожує війна з ісламістським радикальним релігійно-політичним воєнізованим рухом "Талібан".

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