Росія припинила розробку надважкої ракети для польотів на Місяць.
За словами гендиректора самарського Ракетно-космічного центру (РКЦ) "Прогрес" Дмитра Баранова, технічне проектування ракети зупинено, передає "РИА Новости".
"РКЦ "Прогресс" справді припинв роботи з "Элементы СТК (надважкої ракети - УНІАН)", - заявив Баранов.
Раніше припускалося, що технічне проектування ракети завершиться в жовтні 2021 року.
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Перегляд проекту надважкої ракети під назвою "Єнісей" (а в важчій версії - "Дон") у грудні минулого року анонсував гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Розробники нібито хотіли використовувати більш проривні технології: метан як паливо замість кисню і гасу.
Однак у січні 2021-го рада Російської академії наук з космосу рекомендувала відкласти створення надважкої ракети, а вже в лютому Баранов заявляв, що технічне проектування призупинено через можливу корекцію її вигляду.
Тепер роботи зі створення киснево-гасової надважкої ракети повністю припинено.
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