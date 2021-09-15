Тепер "Єнісей", ймовірно, нікуди не полетить.

Росія припинила розробку надважкої ракети для польотів на Місяць.

За словами гендиректора самарського Ракетно-космічного центру (РКЦ) "Прогрес" Дмитра Баранова, технічне проектування ракети зупинено, передає "РИА Новости".

"РКЦ "Прогресс" справді припинв роботи з "Элементы СТК (надважкої ракети - УНІАН)", - заявив Баранов.

Раніше припускалося, що технічне проектування ракети завершиться в жовтні 2021 року.

Читайте також Вступ України до НАТО: Путін підрахував час польотів ракет від Харкова до Москви (відео) Російська надважка ракета: процес розробки

Перегляд проекту надважкої ракети під назвою "Єнісей" (а в важчій версії - "Дон") у грудні минулого року анонсував гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Розробники нібито хотіли використовувати більш проривні технології: метан як паливо замість кисню і гасу.

Однак у січні 2021-го рада Російської академії наук з космосу рекомендувала відкласти створення надважкої ракети, а вже в лютому Баранов заявляв, що технічне проектування призупинено через можливу корекцію її вигляду.

Тепер роботи зі створення киснево-гасової надважкої ракети повністю припинено.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова