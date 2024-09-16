Телефонні шахраї змогли "вивести чи поцупити" у росіян близько 250 мільярдів рублів.

У 2024 році громадяни Російської Федерації через call-центри "профінансували" Збройні сили України на суму, що перебільшує 1 мільярд доларів. Про це повідомив заступник голови правління Сбербанку РФ Станіслав Кузнєцов.

За його словами, на даний момент телефонні шахраї змогли "вивести чи поцупити" у росіян близько 250 мільярдів рублів, і "якщо цей тренд збережеться", ця цифра може досягти за підсумками 2024 року 300 мільярдів.

"Переважна більшість цих грошей йде в ті ж самі call-центри, які орудують проти росіян. Близько 20% цих коштів йде на заробітну плату "дзвонарям". Ще близько 20% – це чистий прибуток власника, господаря цього call-центру. Ще 15-20% іде на так званий "дах", там місцевій поліції, різним бандитам, які їх охороняють. І не менше 40% йде на фінансування ЗСУ", - розповів російський банкір.

Останні новини з Росії

Росіяни у паніці чекають дозволу на далекі удари ЗСУ. Як повідомляє Sky News, місцеві неохоче коментують наближення бойових дій до тилових міст РФ, але впевнені, що окупанти переможуть.

Видання зазначає, що у разі отримання дозволу Україна не націлюватиметься на цивільних. Цілями будуть пускові установки та злітно-посадкові смуги.

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