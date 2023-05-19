Компанія не назвала причину збою, але спростувала чутки про нібито фішингову атаку.

Російські хакери взяли на себе відповідальність за дводенний збій мережі "Нової пошти", заявивши, що таким чином вони нібито порушили логістику поставок озброєння ЗСУ.

В одному з рашистських Telegram вдень 19 травня з'явилося повідомлення нібито від російських хакерів.

Автори стверджують, що внаслідок кібератаки знищено "сотні серверів", в тому числі бази даних.

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Як доказ пропагандисти надали нібито скріншот тих самих "баз даних", але їхня достовірність під великим питанням.

Рашистські блогери впевнені, що "Нова пошта" здійснювала поставку британських БМП Bradley і німецьких танків Leopard.

Збій в роботі "Нової пошти" - головне

17 травня 2023-го стався збій в роботі мобільного додатку та поштоматів "Нової пошти". Але вже вранці 19 травня все знову запрацювало.

Зазначається, що всі сервіси мобільного додатку доступні - користувачі знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати і відправляти через поштомати.

Компанія не назвала причину збою, але спростувала чутки про нібито фішингову атаку.

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