Жінка на момент скандалу вже розбирала фразу.

Неадекватна росіянка, яка проживає в США, вирішила публічно віддячити "вагнерівцям" за знищення українського міста Бахмут, де досі йдуть жорстокі бої, відповідним написом у себе на гаражі. Це побачили її сусіди і провели "роз'яснювальну роботу".

На опублікованому Visegrád 24 відео жінка синьою фарбою розмалювала ворота гаража рашистською свастикою "Z" і "V" і залишила фразу: "Бахмут наш, спасибі...". Однак частину напису вже було знято, імовірно, завдяки реакції небайдужих сусідів, які володіють російською мовою. Видання зазначає, що це були українці.

На питання, навіщо жінка це зробила, та відповіла тільки докором: "Вас це так хвилює?!". Потім їй роз'яснили, що фактично Росія знищила місто, його вже просто не існує, але росіянка не реагувала і продовжувала розбирати "творчість".

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"Вам у цій країні немає місця. Їдьте тоді в Бахмут. Побачите, скільки дітей там загинуло. Щоб написати такий меседж, треба бути повністю дебілом", - сказав один з чоловіків.

Також росіянку закликали зняти "брудний прапор" (триколор - УНІАН): "Що, Бахмут вже у Росії?"- обурено запитали у жінки, на що вона відповіла: "Так, вже в Росії".

"Кількість трупів росіян в Бахмуті не означає, що це Росія", - додав інший чоловік українською.

Росіянці було нічим аргументувати. Свою відповідь вона звела до "ідіть на фронт". "Як ви любите свою Батьківщину на відстані", - спробувала зіронізувати росіянка. Щоправда, не уточнила, чому вона зараз у США, а не "любить свою Батьківщину" вдома - у Росії.

Підтримка росіянами війни проти України - що відомо

І хоч агресію проти українців підтримує 75% росіян, в Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни. За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского міра", армії загарбників, а також у нападах на українців.

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