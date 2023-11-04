Тепер за військовий облік ув'язнених відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній і СІЗО.

Росіяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть вставати на військовий облік. Про це йдеться в прийнятих урядом поправках, які опубліковані на офіційному інтернет-порталі правових актів.

Поправки виключають з положення про військовий облік підпункт, в якому говорилося, що ув'язнені не підлягають військовому обліку. Новий формат передбачає постановку і зняття з обліку без особистої явки до військкоматів, проходження медобстеження і психологічного відбору. Тепер за військовий облік ув'язнених відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній і СІЗО.

З пропозицією ставити на військовий облік ув'язнених, які підлягають призову і військовій службі, у вересні виступило Міноборони. У проекті відомства говорилося, що установи ФСВП повинні будуть збирати дані про призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання, і передавати їх військкоматам. Дані повинні оновлюватися в міру надходження, етапування і звільнення засуджених. Документ також наказує проводити щорічні перевірки списків і своєчасно вносити зміни в дані.

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У вересні в Росії прийняли закон, що дозволяє військовослужбовцям укладати контракт на проходження військової служби в період мобілізації, воєнного стану і у воєнний час. Відповідно до закону, засуджені, які уклали контракт з Міноборони, будуть достроково звільнені від відбування покарання.

Мобілізація в РФ

Російські силовики 20 жовтня вломилися в мечеть в місті Котельники Московської області і затримали кілька десятків мусульман. Їх доставили на автобусах до військкоматів і змусили підписати контракти на проходження військової служби.

У Росії колишніх ув'язнених, які підписали на півроку контракт з Міноборони РФ, погрозами змушують його продовжити. Частину з них відвезли в нелегальний підвал для відмовників у Зайцевому в так званій "ЛНР."

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