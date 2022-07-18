Родичі російських окупантів показали військові контракти адвокатам. Юристи розповіли, що це фіктивні документи за 2007 рік.
Аудіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.
"Адвокат дивилася ваші контракти і сказала, що це папірці. Каже, що за 2007 рік підсунули. Що це за папірці такі? Це не контракти, а л****", - заявила бабуся онукові-військовому.
Водночас сам окупант розповів, що його підрозділ перебуває під Ізюмом, і вони "беруть ліс". З його роти залишилося 26 осіб з 90. Через це росіянин не збирається підписувати новий контракт.
"Спецпризначенці зайшли, через годину отримали і втекли. Ось тобі і спецпризначенці. Не хочу більше бути піхотою. Набриднувши. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупи. (Обдурили, - ред.) нас з грошима. Ось тобі і держава", - поскаржився окупант.
Нагадаємо, раніше в перехопленні ГУР повідомлялося, що окупанти скаржаться на байдужість командування і удари ЗСУ.
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