Російським військовим "підсунули" контракти за 2007 рік.

Родичі російських окупантів показали військові контракти адвокатам. Юристи розповіли, що це фіктивні документи за 2007 рік.

Аудіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

"Адвокат дивилася ваші контракти і сказала, що це папірці. Каже, що за 2007 рік підсунули. Що це за папірці такі? Це не контракти, а л****", - заявила бабуся онукові-військовому.

Водночас сам окупант розповів, що його підрозділ перебуває під Ізюмом, і вони "беруть ліс". З його роти залишилося 26 осіб з 90. Через це росіянин не збирається підписувати новий контракт.

"Спецпризначенці зайшли, через годину отримали і втекли. Ось тобі і спецпризначенці. Не хочу більше бути піхотою. Набриднувши. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупи. (Обдурили, - ред.) нас з грошима. Ось тобі і держава", - поскаржився окупант.

Нагадаємо, раніше в перехопленні ГУР повідомлялося, що окупанти скаржаться на байдужість командування і удари ЗСУ.

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