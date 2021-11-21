У тіла було перерізано горло, а під час аварії голова практично відірвалася. Підозрювані у вбивстві водій і два пасажири авто втекли в ліс.

У російській Ленінградській області під час аварії з багажника машини випало понівечене тіло мертвого чоловіка. При цьому загинув він не в ДТП.

Як пише видання 47news, рано вранці 20 листопада на 24 кілометрі траси А-121 "Сортавала" біля розв'язки з селом Керро Mitsubishi Galant врізався у відбійник. Біля машини державтоінспектори виявили труп.

Очевидці розповіли, що одразу після зіткнення з машини в ліс кинулися тікати чи то двоє, чи то троє людей. А ось тіло на асфальті було не в салоні - воно вивалилося з багажника.

У трупа від вуха до вуха було перерізано горло так, що від удару під час аварії голова практично повністю відірвалася. При цьому на місці не було калюж крові або чогось, що говорило б про смерть людини в результаті ДТП. Крім того, в багажнику правоохоронці знайшли дві лопати.

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Як згодом стало відомо, поліція Петербурга знайшла підозрюваних у вбивстві чоловіка. За інформацією видання, на ранок 21 листопада оперативники вирахували, де перебувають водій і двоє пасажирів, які були в машині.

Про саме вбивство відомо, що воно сталося в Калінінському районі Петербурга, в гаражному кооперативі "Лагуна" на Лабораторному проспекті, 14.

Подробиці встановлюються.

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Автор: Катерина Комолова