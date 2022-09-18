Як би в найближчій перспективі не довелося українським миротворцям гасити згораючу від сорому Росію, сказав Арестович.

Керівнику російського пропагандистського "РИА Новости" Дмитру Кисельову спалили в Криму два автомобілі. Радник ОП Олексій Арестович з іронією прокоментував інцидент.

Підпал стався сьогодні близько 2 години ночі в Коктебелі на території маєтка, який поки що належить пропагандисту.

"Вона (машина - ред.) згоріла від сорому, це ж зрозуміло", - прокоментував Арестович в інтерв'ю Фейгіну. Відео дня

"Вже і в самій Росії вистрибують від сорому з вікон керівники великих фірм, вмирають віж серцевих нападів та інсультів. У Бєлгородській області, кажуть, будівлі горять від сорому... Очевидно, вони будуть тільки посилюватися. І будуть горіти від Калінінграда до Курил", - сказав Арестович.

Він зазначив, що "як би в найближчій перспективі не довелося українським миротворцям гасити згораючу від сорому Росію".

"А вже потім виплачувати репарації і контрибуції Україні за руйнування і вбивства", - висловився Арестович.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур.

Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.

До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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