Британська розвідка повідомила як російський диктатор Володимир Путін створює нову російську еліту за критерієм підтримки війни проти України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.
Зокрема, з часу початку вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року, Росія перевела під державний контроль близько 180 компаній. Імовірно, що загальна вартість цих компаній приблизно складає 11,5 млрд доларів.
"Майже напевно, що пріоритет віддавався іноземним компаніям, у тому числі компаніям, що перебували у власності росіян, які живуть за кордоном. Дуже імовірно, що це сталося через бажання держави зменшити закордонні (особливо західні) зв'язки в російській економіці", - йдеться у повідомленні.
Як наголошує розвідка, російська держава перерозподіляла активи між наближеними до Кремля бізнесменами, які підтримують війну проти України.
"Імовірно, що ця деприватизація пов'язана з закликом російського президента Володимира Путіна під час його звернення у лютому 2024 року до формування нової націоналістичної еліти на основі війни в Україні. Збільшення витрат на оборону майже напевно посилило фінансовий тиск на російську державу разом з економічними санкціями та відтоком капіталу з РФ після початку вторгнення. Досить імовірно, що російська держава встановлює більший контроль над компаніями у стратегічних галузях, таких як оборонна", - відзначила розвідка.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, Путін розповів, кого він бачить в майбутньому в якості еліти країни - в неї повинні увійти учасники кривавої війни проти України, а не відвідувачі модних, "голих" вечірок.