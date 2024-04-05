Зокрема, над іноземними компаніями встановлюється державний контроль РФ і їх передають під управління наближеним до Кремля бізнесменам, які підтримують війну проти України.

Британська розвідка повідомила як російський диктатор Володимир Путін створює нову російську еліту за критерієм підтримки війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, з часу початку вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року, Росія перевела під державний контроль близько 180 компаній. Імовірно, що загальна вартість цих компаній приблизно складає 11,5 млрд доларів.

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"Майже напевно, що пріоритет віддавався іноземним компаніям, у тому числі компаніям, що перебували у власності росіян, які живуть за кордоном. Дуже імовірно, що це сталося через бажання держави зменшити закордонні (особливо західні) зв'язки в російській економіці", - йдеться у повідомленні.

Як наголошує розвідка, російська держава перерозподіляла активи між наближеними до Кремля бізнесменами, які підтримують війну проти України.

"Імовірно, що ця деприватизація пов'язана з закликом російського президента Володимира Путіна під час його звернення у лютому 2024 року до формування нової націоналістичної еліти на основі війни в Україні. Збільшення витрат на оборону майже напевно посилило фінансовий тиск на російську державу разом з економічними санкціями та відтоком капіталу з РФ після початку вторгнення. Досить імовірно, що російська держава встановлює більший контроль над компаніями у стратегічних галузях, таких як оборонна", - відзначила розвідка.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Путін розповів, кого він бачить в майбутньому в якості еліти країни - в неї повинні увійти учасники кривавої війни проти України, а не відвідувачі модних, "голих" вечірок.

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