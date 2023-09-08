Під час керівництва Алхановим міністерством внутрішніх справ співробітники МВС Чечні почали активно практикувати викрадення та тортури людей, наголошує видання.

Сват Рамзана Кадирова та міністр внутрішніх справ Чечні Руслан Алханов отримав посаду в головному управлінні з протидії екстремізму МВС Росії, також відомого як Центр "Е". Тепер головний силовик Чечні очолюватиме це управління.

Про це повідомляє проект "Радіо Свобода" – "Кавказ. Реалії". Зазначається, що Алханов був головою управління МВС Чечні 19 років, а до цього очолював службу охорони батька Рамзана Кадирова – Ахмата Кадирова. Поки невідомо, хто замінить Алханова на посаді в МВС Чечні.

Відомо, що Алханов та Рамзан Кадиров – односельці. Також його 28-річний син Адам – чоловік Хадіжат, однієї з доньок Кадирова.

Відео дня

"Під час керівництва Алхановим Міністерством внутрішніх справ співробітники МВС Чечні почали активно практикувати викрадення та тортури людей та переслідувати противників режиму Рамзана Кадирова – при цьому урядовець публічно виправдовує такі заходи. У грудні 2022 року Алханов потрапив під санкції Канади за причетність до систематичних порушень прав людини та підтримку війни проти України", – йдеться у матеріалі.

Інші новини РФ

У Росії опинився в СІЗО генерал-майор Костянтин Огієнко, який відповідав за ППО Москви. Офіційна причина затримання – корупційні схеми з заволодіння земельними ділянками, що належали російському Міноборони.

Тим часом із сайту Міноборони РФ раптово зникли згадки про генерала Сергія Суровікіна, який був призначений на посаду командувача "спецоперацією" у жовтні 2022 року.

Після червневого заколоту Євгена Пригожина та його ПВК "Вагнер", Суровікін опинився в СІЗО. Повідомлялося, що його невдовзі відпустили, проте на перше його публічне фото зʼявилося лише у вересні 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: