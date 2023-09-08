Сват Рамзана Кадирова та міністр внутрішніх справ Чечні Руслан Алханов отримав посаду в головному управлінні з протидії екстремізму МВС Росії, також відомого як Центр "Е". Тепер головний силовик Чечні очолюватиме це управління.
Про це повідомляє проект "Радіо Свобода" – "Кавказ. Реалії". Зазначається, що Алханов був головою управління МВС Чечні 19 років, а до цього очолював службу охорони батька Рамзана Кадирова – Ахмата Кадирова. Поки невідомо, хто замінить Алханова на посаді в МВС Чечні.
Відомо, що Алханов та Рамзан Кадиров – односельці. Також його 28-річний син Адам – чоловік Хадіжат, однієї з доньок Кадирова.
"Під час керівництва Алхановим Міністерством внутрішніх справ співробітники МВС Чечні почали активно практикувати викрадення та тортури людей та переслідувати противників режиму Рамзана Кадирова – при цьому урядовець публічно виправдовує такі заходи. У грудні 2022 року Алханов потрапив під санкції Канади за причетність до систематичних порушень прав людини та підтримку війни проти України", – йдеться у матеріалі.
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