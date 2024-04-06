Повторний прорив дамби стався в російському місті Орськ Оренбурзької області. У результаті зона затоплення значно розширилася.
Мер Орська Василь Козупиця повідомив, що новий прорив зафіксовано в районі вулиці Борисоглібської.
"Після чергового прориву дамби в Орську під загрозою затоплення перебувають селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця", - пише російський пропагандистський ресурс ТАСС у своєму Telegram-каналі.
Водночас уряд регіону заявив, що 153 населених пункти Оренбурзької області відрізані паводковими водами. Очікується погіршення ситуації.
Зазначається, що в Орськ направили 50 рятувальників. Водночас через паводок евакуйовано понад 4,4 тисячі осіб, підтоплено понад 6 тисяч житлових будинків.
Прорив дамби в Орську - останні новини
5 квітня в Орську Оренбурзької області РФ прорвало дамбу, місцева влада почала екстрену евакуацію населення. Через паводок в області запроваджували режим надзвичайної ситуації, проте евакуювали тільки жителів окремих вулиць.
На ранок 6 квітня стало відомо, що щонайменше двоє людей загинули внаслідок прориву дамби, а рятувальники перевіряли дані про третю можливу жертву води. Підтоплено приблизно 2000 будинків у 95 населених пунктах.