Зазначається, що 153 населені пункти відрізані паводковими водами.

Повторний прорив дамби стався в російському місті Орськ Оренбурзької області. У результаті зона затоплення значно розширилася.

Мер Орська Василь Козупиця повідомив, що новий прорив зафіксовано в районі вулиці Борисоглібської.

"Після чергового прориву дамби в Орську під загрозою затоплення перебувають селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця", - пише російський пропагандистський ресурс ТАСС у своєму Telegram-каналі.

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Водночас уряд регіону заявив, що 153 населених пункти Оренбурзької області відрізані паводковими водами. Очікується погіршення ситуації.

Зазначається, що в Орськ направили 50 рятувальників. Водночас через паводок евакуйовано понад 4,4 тисячі осіб, підтоплено понад 6 тисяч житлових будинків.

Прорив дамби в Орську - останні новини

5 квітня в Орську Оренбурзької області РФ прорвало дамбу, місцева влада почала екстрену евакуацію населення. Через паводок в області запроваджували режим надзвичайної ситуації, проте евакуювали тільки жителів окремих вулиць.

На ранок 6 квітня стало відомо, що щонайменше двоє людей загинули внаслідок прориву дамби, а рятувальники перевіряли дані про третю можливу жертву води. Підтоплено приблизно 2000 будинків у 95 населених пунктах.

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