До розслідування крадіжки довелося залучити сили поліції. Довести причетність до злочину української ДРГ не змогли.

В Росії поліція розслідує викрадення громадського туалету в одному із селищ на Уралі. Місцеві "ЗМІ" навіть присвятили цілий телерепортаж цьому кричущому злочину.

Як повідомляє РІА "Новий День", 4 роки тому в селищі Новоукраїнський Чесменського району Челябінської області відбулася знаменна подія – поруч з місцевим фельдшерсько-акушерським пунктом спорудили вигрібну яму з дерев'яною дощатою кабінкою над нею.

Однієї морозної ночі місцеву пам'ятку, яка обійшлася бюджету в цілих 10 тисяч рублів, хтось підло викрав. Голова селища звернулася в поліцію, щоб розшукати злочинця, який позбавив селище головного вогнища цивілізації.

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Справа виявилася настільки резонансною, що про викрадення туалетної кабінки місцеві журналісти зняли цілий телерепортаж.

"Громадський туалет. Влада поставила його кілька років тому, але в один із січневих днів клозет зник. Хто позбавив селян кімнати роздумів і спалив у печі замість дров, з'ясовувала наша журналістка", – серйозним тоном заявив на початку телесюжету ведучий уральських новин.

Розслідування, проведене місцевим дільничним, вивело на слід безробітного жителя того ж селища. Поліцейський стверджує, що чоловік просто пустив на дрова кабінку вуличного громадського туалету і підло обігрівав цими дошками свій будинок цілих два дні.

Відомо, що до моменту приходу дільничного всі дошки вже були спалені. Доказами слідство порахувало наявність в господарстві у підозрюваного сокири і дерев'яних трісок біля колоди для рубки дров. Тепер чоловіка судитимуть.

У сюжеті не уточнюється, чи буде ФСБ перевіряти підозрюваного на зв'язок з українською розвідкою, але місцева влада вже заявила, що новий туалет ставити не будуть – "не ризикують".

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