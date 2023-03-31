Російська пропагандистка в ефірі россТБ показала ролик, де українські спецслужби нібито грають кістками в настільний футбол.

Путінський "рупор у спідниці" Ольга Скабєєва на тлі перипетій, які спіткали попів Української Православної церкви Московського Патріархату в Києво-Печерській Лаврі, викрила Службу безпеки України у форменому сатанізмі.

В ефірі россТБ пропагандистка показала ролик, в якому співробітники української спецслужби нібито грають в настільний футбол мощами святих з Києво-Печерської Лаври.

"Технологія нехитра-шматочки мощей приклеєні скотчем до пластикових футболістів", - розжувала своїй публіці в залі Скабєєва.

Також вона не упустила можливості знову "пройтися" критикою по Заходу, заявивши, що там звичайно ж такі речі "заохочують".

Скабєєва поділилася мріями про блекаут в Україні

Нагадаємо, що пропагандистка РФ Ольга Скабєєва регулярно видає нові інфоприводи своєю маячнею, яку озвучує в ефірах російського телебачення.

Днями вона публічно принизила війська РФ, які воюють на території України. Скабєєва заявила, що у них нічого не виходить, апелювавши тому, що давненько не бачила довгого "блекаута" в Україні. Вона не згодна з тим, що у українців є тепло та електроенергія.

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