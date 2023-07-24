В молодості майбутній олігарх і ватажок найманців втратив фалангу пальця на руці.

Ватажок найманців "групи Вагнера" Євген Пригожин втратив фалангу безіменного пальця лівої руки, коли сидів у в'язниці в 1980-х роках. Так інші ув'язнені покарали його за співпрацю з адміністрацією.

Про це розповів керівник російського правозахисного проекту "Гулагу.нет" Володимир Осечкін в інтерв'ю українській журналістці Олесі Бацман.

"Це історія про його перший строк в колонії, жорстокі звичаї... Він ще тоді тісно співпрацював з оперативниками колонії. Був так званим внутрішньокамерним агентом, стукачем і т.д. Був на нехорошому рахунку", – розповів Осєчкін.

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На уточнююче запитання, чи дійсно палець Пригожину відрізали інші ув'язнені, Осєчкін відповів ствердно.

"Судячи з того, що нам розповідали ті, хто перетиналися з тими людьми, які сиділи з ним, там був такий вид покарання за співпрацю з адміністрацією", – сказав він.

За словами Осєчкіна, Пригожин затаїв злобу на тих, хто відрізав йому палець, і зараз тих людей вже немає в живих. Причому спогади про втрату пальця залишили досить глибокий слід у психіці майбутнього ватажка найманців.

"І він ці свої страхи — це важливий момент - переніс і це стало одним з видів фізичних покарань в "ПВК Вагнер" під час війни на окупованих територіях", – заявив Осєчкін.

Пригожин і "Група Вагнера" – останні новини

До Білорусі продовжують прибувати найманці "Групи Вагнера". За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", станом на 24 липня їх налічується вже 3450-3650 осіб. Прибуття останньої колони ПВК "Вагнер" фіксувалося в неділю, 23 липня. Всього з 11 липня з території РФ приїхало мінімум 10 організованих колон, кожна з них налічувала по 670-700 одиниць автомобільної техніки.

Після швидкоплинного заколоту "вагнерівців" місяць тому, між Путіним і Пригожиним тривають дивні стосунки. Поки російська пропаганда "розвінчує" міф про доблесть найманців, керівництво вагнерівців на чолі з Пригожиним відвідує Кремль. У ЦРУ вважають, що Пригожину слід побоюватися за своє життя.

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