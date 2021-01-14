Він ставив дівчині питання інтимного характеру та показував непристойні жести.

Ще одна дівчина назвала себе жертвою таксиста з Санкт-Петербурга, який мастурбував під час поїздки.

Читайте такожУ Москві слюсарю два рази за свята діставали гайковий ключ із заднього проходуПро це повідомляє Telegram-канал Lifeshot.

"Після публікації відео з "еротичною поїздкою" в таксі того самого водія впізнала ще одна з його пасажирок - вона теж нещодавно їхала в Пулково", – йдеться в повідомленні.

"Він сидів і своєю правою рукою щось смикав", - розповіла вона.

За словами росіянки, вона викликала таксі, щоб доїхати до аеропорту. Водій почав задавати дівчині питання інтимного характеру та показувати непристойні жести.

Недалеко від аеропорту таксист зупинився, але не зміг пояснити, чому не продовжує поїздку. Їй довелося зателефонувати другу, після чого водій поїхав далі.

Таксист мастурбував перед пасажиркою

!2 січня інша мешканка Санкт-Петербурга розповіла, як цей же таксист дивився порно і мастурбував перед нею під час поїздки.

Таксист цікавився у дівчини, коли у неї був перший секс. За її словами, спочатку їй здалося, що він дивиться порно, але потім це стало очевидно.

За завдану моральну шкоду служба таксі запропонувала клієнтці промокод на три безкоштовних поїздки.

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Автор: УНІАН