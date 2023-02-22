ФСБ заборонила їй (на той момент колишньому капітану ФСБ Чумакову) як носію держтаємниці виїжджати з країни до 2026 року.

У Москві затримали трансгендерну жінку Катерину Майерс - колишнього капітана ФСБ Олександра Чумакова - за спробу покинути Росію в грудні 2022 року.

Як повідомляє "Обережно, Media", сьогодні о 07: 35 ранку до Майерс прийшла поліція з обшуком, а потім відвезли в слідче управління ФСБ. На зв'язок вона не виходить.

За твердженням подруги жінки, що з квартири Майерс при обшуку вилучили щоденник, протоколи засідань (судових і зі служби), ЛГБТ-літературу, і флакон з гормонами (ескрадиол). Також за словами подруги, відносно Майерс порушили кримінальну справу, але за якою статтею – невідомо.

Відео дня

У грудні Майерс не випустили в аеропорту Домодєдово на відпочинок до Мексики. Тоді з'ясувалося, що ФСБ заборонила їй (на той момент колишньому капітану ФСБ Чумакову) як носію держтаємниці виїжджати з країни до 2026 року.

Боротьба з ЛГБТ в РФ: деталі

Нещодавно в РФ знайшли ЛГБТ-пропаганду у своєму ж фільмі "Чебурашка", заявивши, що він несе небезпеку для російських дітей. Також в РФ побачили відгомони ЛГБТ-пропагнади в морозиві "Веселка".

Восени 2022 року Держдума РФ заявила, що збирається оголосити велику перемогу ЛГБТ спільноті всередині Росії: депутати ініціювали закон про повну заборону "пропаганди нетрадиційних відносин".

Президент РФ Володимир Путін в рамках свого послання Федеральним Зборам 21 лютого не зміг обійти стороною тему "традиційних цінностей" для росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: