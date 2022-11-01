Путін поставив перед собою нездійсненне завдання, зазначив професор Кларк.

Російський президент Володимир Путін поставив перед собою "нездійсненне завдання" і "не програє красиво".

Про це в ефірі Sky News заявив колишній генеральний директор Королівського інституту об'єднаних озброєнь, професор Майкл Кларк.

До війни багато хто вважав Путіна "безрозсудним" і, можливо, просто здатним створити наземний шлях між Донбасом і Кримом.

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"Але він пішов ва-банк, намагаючись за три дні захопити всю країну. Була ідея змінити уряд в Києві і завершити всю "операцію" до 8 березня, просто захопити країну. Реальність така, що якщо він не досяг успіху швидко, він взагалі не досягне успіху. Якщо план "А" не спрацював, то і плани "Б" і "D" теж не спрацюють", - вважає експерт.

За його словами, Путін схильний до програшу, але він не програє красиво.

"Це нереальна робота, яку він поставив перед собою", - сказав Кларк.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. Попри уповільнення темпів просування, українські захисники продовжили "виносити" тил окупантів, контролюючи вогнем підвіз росіянам техніки й боєприпасів.

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, українські війська наступають у напрямку траси Р-66 Сватове - Кремінна на північ від Кремінної.

Готуючись до наближення українських сил, ворог депортує місцеве населення Херсона, вивозячи награбоване майно на інші підконтрольні РФ території.

Водночас експертне середовище переконане, що окупанти, імовірно, імітуватимуть оборону Херсона, залишивши на передовій новобранців.

За добу противник завдав 60 ракетних та 15 авіаударів по Україні, ударів ворога зазнали райони понад 50 населених пунктів. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

Також вночі росіяни знову обстріляли Нікополь, а вранці Миколаїв - ракетами С-300 і Краматорськ.

На думку екс-командувача армією США Бен Ходжеса, повна деокупація України буде здійснена до літа 2023 року: "Але ще перед цим, до кінця цього року, ЗСУ відкинуть російську армію до лінії, на якій ті перебували в лютому. А потім почнуть розглядати необхідні кроки для підготовки до звільнення Криму".

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