Вбивця заявив, що його товариш по чарці нібито був з України і "сам доводив".

В Геленджику (Краснодарський край Росії) суперечка про війну в Україні закінчилася жорстоким вбивством.

Про це повідомляє "Кавказ.Реалія".

Як повідомляє регіональне управління Слідчого комітету РФ, чоловіки –місцевий житель і 32-річний турист з Бєлгорода Микола Павлов – познайомилися в місті в ніч на 25 серпня.

Під час розпивання спиртного виник конфлікт, причиною, ймовірно, стала суперечка про війну в Україні – про це заявив сам нападник. Тоді Павлов вдарив співрозмовника ножем у горло. Від отриманого поранення чоловік помер до приїзду медиків.

Опитані кореспондентом "Кавказ.Реалії" очевидці розповіли, що суперечка між чоловіками "чув весь двір", конфлікт тривав не менше як півгодини. За словами жителів сусіднього будинку, убитий перед смертю вигукнув "Слава Україні".

На видео, зробленому відразу після затримання Павлова, яке потрапило в мережу, він пояснює, що його товариш по чарці нібито був з України, "сам доводив" і "обіцяв голову (моїй) мамці відрізати".

"Він українець смердючий. ... Що в руці було, те й вийшло", - каже вбивця.

Раніше повідомлялося, що з 24 лютого по 17 серпня російські правоохоронці затримали 16 437 осіб, пов'язаних з антивоєнними протестами.

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