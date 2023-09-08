У центрі Севастополя 21-річний хлопець штовхнув ногою фото і зачепив російський прапор.

В окупованому РФ Криму місцевий житель розгромив імпровізований "меморіал" лідерам "Вагнера" Євгену Пригожину і Дмитру Уткіну, які загинули в авіакатастрофі в кінці серпня.

Як повідомляє "База", це сталося в Севастополі, біля монумента адміралу Володимиру Корнілову - на площі 300-річчя російського флоту.

Відзначається, що за підозрою в пошкодженні "меморіалу" затриманий 21-річний Гліб Малков.

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"Особливо не приховуючи свої дії, він вдарив ногою портрети загиблих лідерів ПВК "Вагнер" і заодно влучив по прапору Росії. Це відразу ж помітили перехожі, і після криків жителів молодик поспішив втекти з місця. Пізніше оперативникам вдалося вистежити і затримати Малкова. За версією слідства, він розгромив меморіал через негативне ставлення до влади РФ", - сказано в повідомленні.

За даними ресурсу, 7 вересня щодо затриманого порушили кримінальну справу за статтею про наругу над державним прапором. Йому загрожує до року позбавлення волі.

Загибель ватажків "Вагнера"

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області (РФ) розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Всі, хто знаходився на борту, загинули. Серед пасажирів були Пригожин і Дмитро Уткін - російський офіцер спецназу ГРУ, який захоплювався ідеями Третього Рейху. За деякими даними, позивний цієї людини - "Вагнер", який згодом і став "брендом" однойменної приватної військової компанії.

Учасників "Вагнера" пов'язують з жахливими злочинами, які відбувалися (відбуваються), зокрема, на території України та Сирії.

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