Пошкоджено ділянку залізниці, що йде у напрямку до Харкова.

В Курської області знайшли пошкоджену ділянку залізниці. По ній Росія перекидає окупаційні війська в Україну.

Про це повідомив губернатор області.

Невідомо, чи був залізничний шлях навмисне пошкоджений, чи обвалився у зв'язку з погодними умовами.

На місці працюють екстрені служби. Місцева влада підтвердила, що гілку використовували для "товарних вагонів".

"Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Зараз на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних вагонів. Постраждалих немає. Життю і здоров'ю громадян ніщо не загрожує", - йдеться в повідомленні чиновника.

Пошкоджені шляхи знаходяться поблизу від українського кордону в напрямку Харкова, де тривають активні бої ЗСУ з ЗС РФ. Про що свідчать дані Google Maps.

Курська область межує з Україною. На території регіону відбувалось активне перегрупування військ, які брали участь у невдалому наступі на північ України.

Також в Курську розміщені важливі стратегічні військові об'єкти, що постачають паливом і продуктами війська окупантів під час активних боїв на українському сході.

За оцінками американських військових аналітиків, залізничне сполучення у росіян досі займає ключову позицію в перекиданні загарбницьких військ на чужу територію.

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