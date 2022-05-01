В Курської області знайшли пошкоджену ділянку залізниці. По ній Росія перекидає окупаційні війська в Україну.
Про це повідомив губернатор області.
Невідомо, чи був залізничний шлях навмисне пошкоджений, чи обвалився у зв'язку з погодними умовами.
На місці працюють екстрені служби. Місцева влада підтвердила, що гілку використовували для "товарних вагонів".
"Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Зараз на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних вагонів. Постраждалих немає. Життю і здоров'ю громадян ніщо не загрожує", - йдеться в повідомленні чиновника.
Пошкоджені шляхи знаходяться поблизу від українського кордону в напрямку Харкова, де тривають активні бої ЗСУ з ЗС РФ. Про що свідчать дані Google Maps.
Курська область межує з Україною. На території регіону відбувалось активне перегрупування військ, які брали участь у невдалому наступі на північ України.
Також в Курську розміщені важливі стратегічні військові об'єкти, що постачають паливом і продуктами війська окупантів під час активних боїв на українському сході.
За оцінками американських військових аналітиків, залізничне сполучення у росіян досі займає ключову позицію в перекиданні загарбницьких військ на чужу територію.