Лікарі, які приїхали на виклик, діагностували у чоловіка хімічний опік.

У Москві павук-птахоїд вкусив свого господаря за геніталії.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash.

Інцидент стався, коли потерпілий, який розводив рідкісних павуків, чистив клітку членистоногого.

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Після укусу чоловік викликав додому швидку допомогу. Лікарі, які приїхали на виклик, діагностували у нього хімічний опік і порадили лягти в лікарню, проте господар павука відмовився від госпіталізації.

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Автор: Денис Прядко