Родичка диктатора вирішила влаштувати пропагандистську акцію з вагнерівцями.

У групи колишніх найманців "Групи Вагнера" забрали отримані влітку нагороди, щоб племінниця Путіна могла їм знову їх вручити. Про цей казус опозиційному виданню "Можем объяснить" розповіла мешканка Нижнього Новгорода, чий син воював у складі "Вагнера".

Зазначається, що двоюрідна племінниця Володимира Путіна Анна Цивільова з квітня очолює заснований російським диктатором фонд "Защитники отечества". А сьогодні стало відомо, що Путін включив її до складу президентської комісії у справах ветеранів.

Нещодавно вона вручила нагороди 26 вагнерівцям з Нижегородській області. Але, як з'ясувалося, це було повторне нагородження, влаштоване з пропагандистською метою. Як розповіла журналістам мати одного з нагороджених, син отримав медаль ще в липні.

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"Син привіз медаль з Анапи з госпіталю [де лікували вагнерівців]. Напередодні [повторного] нагородження йому зателефонували і просили привезти нагороду, а наступного дня було нагородження. Решту хлопців теж так само нагороджували своїми ж нагородами. Просто, мабуть, для піару не стали морочитися виготовленням ще однієї медалі", — розповіла мати окупанта.

За словами жінки, чиновники навіть не знали прізвищ тих, кого вони нагороджували. Також вона висловила думку, що фронтовиків на церемонію збирали навмання і поспіхом. Це вже викликало обурення в нижегородських чатах сімей вагнерівців, які не розуміють, чому не нагородили їхніх чоловіків і синів.

За даними журналістів, у багатьох російських регіонах заснували нові медалі, призначені для учасників війни. Їх часто отримують близькі до місцевої влади люди і столичні "селебріті", тобто знаменитості.

Ситуація на фронті в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, в окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого полковника. За даними ГУР МОУ, побиття сталося 1 листопада в Сімферополі, а 7 листопада полковник помер від отриманих травм.

Також ми розповідали, що 15-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам продовжує отримувати нагороди за побиття в'язня грозненського СІЗО. Цього разу він став володарем ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Нагороду вручив особисто глава регіону Казбек Коков, повідомив Кадиров-старший.

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