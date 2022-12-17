Сам воєнком почав стверджувати, що відео з ним було знято два роки тому.

Воєнком Дмитровського округу Москви Михайло Фотін несподівано заявив про продовження терміну служби мобілізованих до двох років. Пізніше він почав виправдовуватися, мовляв, відео - монтаж.

Напередодні на офіційних ресурсах воєнкома з'явилося відео, на якому Фотін заявив, що починаючи з весни 2023 року в Росії збільшать термін призову до двох років.

"Є офіційна інформація від військового комісара Московської області, що навесні буде перехідний період - громадяни, призвані навесні, будуть служити півтора року, а призвані восени 2023-го будуть служити два роки. Я вважаю рішення цілком логічним у зв'язку з тим, що наші північні сусіди вступають до НАТО", - сказав він.

Потім воєнком почав виправдовуватися у відповідь на прохання прокоментувати інформацію, мовляв, це все монтаж.

Після в соцмережах видалили відео і новинну замітку про продовження терміну служби в Росії за призовом.

А пізніше Фотін в коментарі Baza почав стверджувати, що відео з ним було знято два роки тому. А дізнався він про нього нібито тільки сьогодні. При цьому з якої причини Фотін говорив про "припинення" мобілізації в РФ два роки тому, не зовсім зрозуміло.

Мобілізація в Росії

У жовтні Путін анонсував завершення часткової мобілізації, оголошеної ще у вересні у відповідь на ряд військових поразок на фронті.

Водночас аналітики констатують, що Кремль веде приховану мобілізацію, готуючи Путіну "м'ясо" для здійснення своїх максималістських цілей по Україні.

Паралельно триває вербування засуджених у ПВК "Вагнер" Пригожина.

За офіційними даними, з вересня в РФ мобілізували близько 300 тисяч осіб. Але, на думку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Москва готує до 200 тисяч резервістів для масштабного нападу цієї зими.

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