Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про ймовірність повномасштабної війни з Росією.

Спікер Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації В'ячеслав Володін здивований заявою українського президента Володимира Зеленського про те, що Росія може почати повномасштабну війну з Україною.

"Погано, коли президент країни допускає можливість повномасштабної війни. Навіть якщо ти не маєш політичного досвіду і необхідної підготовки для державної діяльності, навіть якщо все життя звик жартувати і грати ролі - повинен розуміти, що поганий мир краще будь-якої війни, тим більше повномасштабної. ... Дивно, що про це говорить президент держави, яка прагне до членства в Євросоюзі. Чи розуміє керівництво європейських країн, що подібні заяви Зеленського вкрай небезпечні для їхніх народів?" - Заявив Володін у своєму Telegram-каналі в неділю, 12 вересня.

Він закликав лідерів Євросоюзу "звернути увагу на те, що відбувається в Україні", якщо вони не хочуть, щоб "європейці виявилися втягнуті в повномасштабну війну", а також знову заговорив про "один народ".

Читайте такожПрезидентка Естонії про Україну в ЄС: до виконання умов вступу ще "світлові роки""Зеленський зробив заяви, після яких стає очевидним, що з таким президентом проблем у наших братів - жителів України буде ще більше на додаток до тих, з якими вже зіткнувся український народ. Погано, коли президент країни, в якої кордон з Росією є найдовшою, де більшість людей знає російську мову і говорить нею, заявляє про прірву між народами. Це говорить про те, що він не збирається вибудовувати відносини, розділяє один народ, не думає про спільне майбутнє", - сказав російський політик.

"... на відміну від Зеленського, так само як і мої колеги по Державній Думі, вважаю, що між громадянами наших країн не повинно бути прірви. Так склалося життя, що живемо сьогодні в різних державах. Але ми один народ, який опинився розділеним волею таких політиків, як Зеленський. У нас спільні історія, культура, віра, нас об'єднує російська мова. Тому думати треба про дружбу і розвиток відносин, а не про війну і прірву", - додав голова Держдуми РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про ймовірність повномасштабної війни з Росією.

Зокрема, минулого року глава держави зазначав, що не хоче навіть уявляти собі повномасштабну війну, але в разі її початку країну захищатимуть усі.

У травні цього року не виключав початку світової війни, якщо Російська Федерація піде на повномасштабну ескалацію.

У червні говорив, що переконаний у незацікавленості Росії у повномасштабній війні проти України, оскільки українці "підуть до кінця".

А 10 вересня заявив, що ймовірність повноцінної війни з Росією існує, однак це буде її найбільша помилка.

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Автор: Катерина Комолова