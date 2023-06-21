Водій "Тойоти" вижив, а водії автобуса і вантажівки загинули.

У Росії на трасі Р-217 "Кавказ" в районі селища Новокохановское сталася велика ДТП.

За попередньою версією,"Тойота Камрі" виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з КамАЗом, а потім вантажівка врізалася в рейсовий автобус "Москва - Хасавюрт".

МВС республіки повідомляє про вісім загиблих і вісім постраждалих, пише "Інтерфакс". "Обережно, новини" повідомляють про 9 загиблих і 20 постраждалих. Водій "Тойоти" вижив, а водії автобуса і вантажівки загинули, пише Baza. Також, за даними каналу, серед загиблих двоє дітей.

Інциденти в РФ - останні новини

Увечері у вівторок, 20 червня, в російському місті Волоколамськ почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет.

У місті Котовськ Тамбовської області Росії загорілася будівля найбільшого в РФ порохового заводу.

Владі РФ порадили збільшити чисельність робочої сили в країні, відправивши на примусові роботи в інтересах приватного бізнесу і держструктур 150-185 тисяч ув'язнених, або близько 43% всіх відбувають покарання у в'язницях.

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