На думку депутатів Держдуми, чоловіки спеціально не отримують паспорт, щоб ухилитися від військової служби.

У Росії пропонують збільшити призовний вік до 50 років для іноземців, які бажають отримати громадянство РФ.

Як повідомляє ресурс "Раніше всіх. Ну, майже", відповідний законопроект до Держдуми внесли представники двох політсил - президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія" і Ліберально-демократичної партії Росії.

"Автори документа-депутати Олексій Журавльов (ЛДПР), Олександр Бородай ("Єдина Росія") і Михайло Шеремет ("Єдина Росія"). Поправки пропонується внести в частину 1 статті 22 Федерального закону від 28 березня 1998 року № 53-Ф3 "Про військовий обов'язок і військову службу", — йдеться в повідомленні.

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Законопроект передбачає збільшення призовного віку до 50 років для чоловіків, які отримали російське громадянство. На думку авторів документа, в даний час, "як показує практика", уродженці іноземних держав, що стали громадянами Російської Федерації, ведуть насіння "не комільфо". Зокрема, ухиляються від постановки на військовий облік або "навмисно чекають досягнення граничного призовного віку", який зараз в РФ - 30 років. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, прагнучи "ухилитися" від служби в армії, іноземці отримують російський паспорт, лише досягнувши 30-річного віку.

В РФ дівчину заарештували за носіння райдужних сережок

Як повідомляв УНІАН, у російському місті Нижній Новгород суд заарештував 24-річну дівчину через те, що у неї у вухах була прикраса у вигляді різнокольорових сережок. В кінці січня "зловмисниця" разом зі своїм знайомим пили чай в кафе, коли до них підскочив невідомий і почав погрожувати хлопцеві. Знімаючи" процес " на камеру, агресивний чоловік штовхав хлопця, смикав за светр і приколотий до одягу синьо-жовтий значок. Зрештою, значок незнайомець зірвав. Дівчина намагалася заступитися за друга, але також потрапила "під роздачу", зокрема, через яскраві "райдужні" сережки.

Відео опублікував Z-активіст Владислав Поздняков, який відомий в РФ ще й тим, що "переслідує жінок". У 2018 році він отримав два роки умовно за статтею 282 КК РФ за "дії, спрямовані на приниження людської гідності по відношенню до жінок", але незабаром вирок скасували у зв'язку зі змінами в КК РФ.

Дівчину, яка відпочивала в статті, викликали на допит співробітники центру з протидії екстремізму. На думку поліцейських, сережки символізували заборонене в Росії "Міжнародний рух ЛГБТ". Її затримали і залишили у відділі до суду, який відбувся наступного дня. Сормовський суд Нижнього Новгорода визнав її винною в" публічної демонстрації символіки екстремістської організації " (20.3, ч.1 КпАП). Дівчину заарештували на 5 діб.

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