Місцеві жителі кажуть, що така ситуація відбувається вже не вперше.

Пенсіонери в російському Новосибірську влаштували бійку через прострочені продукти. Інцидент стався біля сміттєвого бака місцевого супермаркету.

На оприлюдненому ролику видно, як біля сміттєвого бака, куди співробітники супермаркету викинули прострочені продукти, стовпилися люди. Вони буквально вихоплювали один в одного прострочку.

Серед пенсіонерів були й молоді люди, й люди без певного місця проживання. Вони старанно штовхалися та намагалися урвати більше прострочених продуктів.

Деякі люди навіть прийшли з табуретками, щоб було зручніше діставати продукти. Біля сміттєвого бака зібралося так багато людей, що продуктів всім не вистачило, через що почалися скандали та навіть невеликі бійки.

За словами місцевих жителів, така ситуація відбувається кожного разу, коли супермаркети викидають прострочені продукти.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада на місцях у Російській Федерації не перестає дивувати. В цей раз в Іркутській області урочисто відкрили дерев'яний туалет надворі.

Автор: Анастасія Горбачова