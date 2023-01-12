Регіональні вибори в Росії пройдуть 10 вересня 2023 року.

У Росії на вибори 2023 року планують висувати колишніх окупантів, які воювали в Україні, пише газета "Ведомости" з посиланням на чотири джерела, близьких до Кремля.

"Ці люди показали себе патріотами, тому якщо хтось із них захоче робити політичну кар'єру, то у них є всі можливості", - заявив один зі співрозмовників. Інше джерело сказало, що "це всім вигідно - мати таких хлопців у себе в команді, оскільки в суспільстві на це є запит".

Близький до Держдуми співрозмовник заявив, що "не випадково частина депутатів поїхала на нові території як добровольці", після поїздки вони зможуть повернутися і вже в новому статусі брати участь у виборах.

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Регіональні вибори в Росії пройдуть 10 вересня 2023 року. Серед розглянутих ласих округів - окуповані райони в Україні.

Росіянам не щастить на полі бою - втрати ворога на фронті

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 113 390 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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