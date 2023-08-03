Під час обшуку силовики вбили кішку пенсіонера.

Російський "найгуманніший суд у світі" відправив пенсіонера з Новосибірська на три роки за ґрати через коментарі в мережі, які він писав через те, що хвилювався за свою дочку в Києві.

Як повідомляють російські ЗМІ, приводом для кримінальної справи стали коментарі 67-річного Тахіра Арсланова в російській соцмережі "Вконтакте". В одному з них чоловік назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну "загарбницькою війною кремлівських фашистів". В іншому Арсланов висловився про підпал військкомату в Новосибірську у вересні 2022 року.

Звинувачення просило для Арсланова шість років колонії. У результаті суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.

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Також, як повідомила депутат Світлана Каверзіна, що була присутня на суді у справі Арсланова, під час обшуку в квартирі пенсіонера силовики вбили його кішку.

"Запитала його: чи є вдома тварини, за якими треба буде доглянути. Виявляється, була кішка, вбили під час обшуку. Елемент залякування, напевно", - повідомила вона.

Писав антивоєнні коментарі, бо хвилювався за доньку

Арсланов пояснив, чому писав антивоєнні коментарі. За його словами, він переживав за дочку, яка живе в Києві.

"У мене дочка живе в Києві, коли їх почали бомбити, я просто розум втратив, почав писав антивоєнні коментарі. У мене дитина в бомбосховищі ночувала, розумієте?", - говорив він.

Суд визнав Арсланова винним у закликах до тероризму і екстремізму в Інтернеті, а також у закликах до масових заворушень за коментарі про війну в соцмережах. Під час суду Арсланов заявив, що шкодує про коментарі, "але ніяких протиправних дій здійснювати не збирався".

Судові вироки в РФ - що відомо

Раніше в російському Ростові-на-Дону почався суд над 18 полоненими бійцями українського батальйону "Айдар". Їх судять за звинуваченням у порушенні "Кримінального кодексу", придуманого бойовиками терористичного угруповання "ДНР".

Також в Держдумі Російської Федерації придумали новий спосіб "захистити" президента РФ Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду. Зокрема, один з депутатів запропонував запропонував саджати у в'язницю іноземних посадових осіб за участь у розслідуваннях, "що суперечать інтересам Росії".

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