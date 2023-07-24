Таким чином, поплічники російського диктатора намагаються заблокувати діяльність МКС.

У Державній Думі Російської Федерації придумали новий спосіб "захистити" президента РФ Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду. Голова комітету нижньої палати з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов запропонував посадити до в'язниці іноземних посадових осіб і організацій за участь у розслідуваннях, "що суперечать інтересам Росії".

Російське пропагадистське видання РБК пише, що в пояснювальній записці зазначено, що мова йде про збір доказів на території Російської Федерації, в тому числі і дистанційно. Політик пропонує за таке "правопорушення" відправляти до в'язниці до п'яти років.

Так, Піскарьов зазначив, що МКС і міждержавні слідчі групи "недружніх" країн збирають докази злочинів військових армії РФ і російським чиновників на війні в Україні. За його словами, через складнощі "з офіційною співпрацею в правоохоронній і судовій сферах" іноземні організації вдаються до "односторонніх заходів щодо нелегітимного" отримання свідоцтв та доказів, "в тому числі шляхом дистанційних транскордонних контактів з-за кордону".

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Ордер МКС на арешт Путіна - головні новини

Навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна через депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України. У зв'язку з цим країни, які ратифікували Римський статут, дожни заарештувати Путіна.

Влада ПАР пропонували Путіну відмовитися від візиту в країну, ведт в іншому випадку їм довелося б його заарештувати. 21 липня уряд ПАР запросило ордер на арешт Путіна.

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