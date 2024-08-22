Колумбійська федерація заявила, що звернеться до юристів через незаконне використання логотипу.

У Російській Федерації заявили про перемогу над баскетбольною збірною Колумбії, але команда виявилася фейковою - з Колумбії спортсменів на змагання в РФ не відправляли. Як повідомляє "Астра", інцидент стався на "Кубку дружби" в російському місті Пермь.

"У середу на турнірі "Кубок дружби" місцева "Парма" перемогла "збірну Колумбії" з рахунком 155:53. Пізніше Федерація баскетболу Колумбії повідомила, що нікого зі спортсменів на російський турнір не відправляла", - пише ресурс.

Як зазначається, тренер "фейкової" збірної Хорхе Баскес після цього в інтерв'ю ТАСС заявив, що вона була сформована з професіоналів і студентів.

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"Для них це великий досвід, коли стільки людей на тебе дивляться", - сказав він.

Як пише "Дождь", місцевий баскетбольний клуб "Парма" з рахунком 155:53 розгромив противника у стартовому матчі. При цьому організатори турніру назвали опонентів росіян "збірною Колумбії".

"Реліз про те, що "перм'яки домоглися перемоги з тризначною різницею" опубліковано на сайті Російської федерації баскетболу. Після матчу в соціальних мережах Федерації баскетболу Колумбії з'явилася заява про те, що організація не отримувала жодного запрошення для участі в Кубку дружби, а також не давала нікому дозволу представляти країну", - пише "Дождь".

Ба більше, Колумбійська федерація заявила, що зробить юридичні кроки для того, щоб покарати за "неавторизоване використання образу збірної та логотипу".

За даними ЗМІ, за "збірну Колумбії" в Пермі виступили непрофесійні баскетболісти, один з яких - інженер, а інші грали за університетські команди. Тренер "збірної" також раніше брав участь у студентських турнірах як гравець.

Участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях

Нагадаємо, команди російських спортсменів цього року не допустили до участі в Олімпіаді в Парижі (Франція) через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Росіяни могли виступати тільки в особистих стартах, національна символіка Росії була заборонена - це стосується гімну, прапора та інших атрибутів.

Водночас легендарний хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек заявляв, що дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпіаді - це те саме, якби ми надіслали їм тисячу літаків і тисячу танків. За його словами, завдяки такому рішенню Росія отримала чудову можливість просувати свою пропаганду.

Українські спортсмени отримали рекомендації про те, як поводитися на змаганнях, щоб не контактувати з представниками країни-агресора, які виступали під "нейтральними прапорами".

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