Примітно, що крадену техніку росіяни продають навіть дорожче, ніж офіційні імпортери в Україні.

У Росії продають украдену в Україні техніку. Зокрема, призначені для продажу в українських магазинах холодильники помітили у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Фото, що підтверджують цей факт, надіслав адміністраторам один із підписників.

"Вкрадені в Україні холодильники продають у Краснодарському краї Росії, навіть не знявши етикетку. А дивуватися нема чому – "друга армія світу" навіть унітази б/в та собачі будки краде", – йдеться у повідомленні.

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Примітно, що крадену техніку росіяни продають навіть дорожче, ніж офіційні імпортери в Україні. Так, один із холодильників з українськими наліпками в магазині виставили за ціною в 72 990 рублів. В Україні їх продають за 24 999 грн (62 043 рублі).

Як Росія краде майно і зерно в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях процвітає мародерство. Російські військові забирають усе – від побутових приладів до телефонів, унітазів та навіть собачих будок. Чого були варті фото з набитими майном українців вантажівками РФ під час втечі окупантів з Київщини.

Крім того, Росія викрадає українське продовольство. З окупованих територій було вивезено тони зерна. Примітно, що Москва активно продає це зерно як "своє".

У жовтні 2023 року стало відомо, що Росія поставить до Китаю 70 млн тонн зерна, частина якого вкрадена в України. Сума контракту становить 25,7 млрд доларів, угода розрахована на 12 років.

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